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La grammaire ritualisée sur 2 jours CE2-CM1-CM2

Françoise Picot

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Une démarche pour faire de la grammaire et mieux lire et écrire en classes multiniveaux - CE2, CM1 et CM2. Une méthode structurée avec une démarche clés en main. Descriptif - lecture et compréhension d'un texte ; - manipulation de la langue par un travail de transposition ; - catégorisation via un travail de collectes ; - structuration des connaissances avec des exercices d'entrainement ; - réinvestissement en production écrite . Une méthode adaptée à trois niveaux : CE2, CM1 et CM2 avec des différenciations pour chaque activité. Points forts - Version sur 2 jours de " La grammaire au jour le jour " de Françoise Picot avec une approche plus simple, un plan de travail simplifié et des nouveaux textes. - Des séquences testées en classe. - Une méthode adaptée aux professeurs en classe multiniveaux qui travaillent à temps partiel, ou ayant une classe bilingue, ou qui souhaitent consacrer moins de temps à cet enseignement tout en respectant le programme. "Avec les enseignant(e)s qui ont testé les activités de La Grammaire ritualisée sur deux jours que je proposais, nous avons voulu créer un ouvrage utilisable par les collègues travaillant à temps partiel ou désirant consacrer moins de temps à l'étude de la langue tout en gardant la démarche de la Grammaire au jour le jour. Cette démarche est indispensable pour que les élèves comprennent les relations entre les mots et groupes de mots dans un texte et automatisent les accords qui, en dictée ou dans les productions écrites, sont la plus grande source d'erreurs orthographiques", Françoise Picot.

Par Françoise Picot
Chez Nathan

|

Auteur

Françoise Picot

Editeur

Nathan

Genre

Apprentissage du langage écrit

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La grammaire ritualisée sur 2 jours CE2-CM1-CM2

Françoise Picot

Paru le 13/05/2026

260 pages

Nathan

44,00 €

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Scannez le code barre 9782095064563
9782095064563
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