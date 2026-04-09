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#Roman étranger

Les Filles de Manhattan

Eliza Knight

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Où Le Diable s'habille en Prada rencontre Mad Men , avec un soupçon de comédie romantique. 1963, New-York. Bernadette Swift, 25 ans, est la meilleure rédactrice-correctrice de son département, au sein de la maison d'édition Lenox & Park. Elle est passionnée, d'une rigueur sans égale dès qu'il s'agit de syntaxe, et plutôt énervée par ses collègues masculins qui travaillent moins bien et sont pourtant - évidemment - mieux payés qu'elle. Décidée à obtenir la promotion qu'elle mérite, elle monte un club de lecture féministe et s'emploie à éveiller les consciences de ses consoeurs qui, en dépit de leurs diplômes et de leurs qualifications, sont souvent cantonnées à des tâches subalternes de secrétaire et d'hôtesse d'accueil. Mais cette agitation ne plaît pas à tout le monde chez Lenox & Park, à commencer par le chef de Bernadette, l'hypocrite M. Walls... Bientôt menacée de renvoi, la jeune femme pourra compter sur le soutien indéfectible de son fidèle chien Frank, et sur celui, plus inattendu, de Graham, un éditeur tombé sous le charme de cette "Queen B" de l'édition. Un roman divertissant qui raconte le combat des femmes pour se faire une place dans le monde du travail, doublé d'une comédie, romantique à souhait !

Par Eliza Knight
Chez Fleuve Noir

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Auteur

Eliza Knight

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les Filles de Manhattan

Eliza Knight trad. Anne-Marie Carrière, Karine Reignier-Guerre

Paru le 09/04/2026

368 pages

Fleuve Noir

21,95 €

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