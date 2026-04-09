Pompes funèbres

L'histoire par la fin. Ce livre original, unaninement salué par la critique, offre une histoire de la IIIème République à rebours, illustrée par l'histoire des morts et des enterrements de ses figures de proue de 1871 à 1914. En une vingtaine de chapitres précis et enlevés le grand historien Michel Winock raconte ce demi-siècle qui a vu pour de bon la République s'enraciner en France, cent ans après la Révolution. Sont notamment et successivement traités : Louis Rossel, Michelet, George Sand, Thiers, Gambetta, Vallès, Hugo, Renan, Ferry, Pasteur, Felix Faure, Zola, Louise Michel, Rochefort, Hubertine Auclert, Jaurès et Péguy.
Par
Michel Winock Chez
Librairie Académique Perrin
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