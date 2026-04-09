Comprendre et vivre la liturgie

Réenchanter la pratique religieuse en donnant de façon simple et vivante les clefs fondamentales pour comprendre la liturgie catholique : tel est le but de ce livre complet et accessible à tous. La liturgie chrétienne recèle des trésors méconnus. Vécue dans toute sa richesse, elle devient un chemin spirituel particulièrement fécond pour celui qui l'emprunte. Cet ouvrage à la fois clair, accessible et complet introduira avec bonheur à sa découverte. L'auteur propose de réenchanter la pratique religieuse en livrant de façon simple et vivante les clefs fondamentales pour mieux comprendre et vivre pleinement la liturgie, essentielle dans le cheminement vers Dieu. En cinquante-sept chapitres, il explique et décrypte les notions fondamentales de la liturgie : les symboles de la messe et ses différentes parties, les vêtements sacerdotaux, l'architecture des églises, l'année liturgique, les fêtes chrétiennes, etc. Un enseignement spirituel plus personnel est également livré au lecteur, qui pourra ensuite tracer sa propre voie dans cette tradition en perpétuel renouvellement, creuset privilégié d'une vie spirituelle rayonnante.