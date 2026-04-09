Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Comprendre et vivre la liturgie

Xavier Accart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réenchanter la pratique religieuse en donnant de façon simple et vivante les clefs fondamentales pour comprendre la liturgie catholique : tel est le but de ce livre complet et accessible à tous. La liturgie chrétienne recèle des trésors méconnus. Vécue dans toute sa richesse, elle devient un chemin spirituel particulièrement fécond pour celui qui l'emprunte. Cet ouvrage à la fois clair, accessible et complet introduira avec bonheur à sa découverte. L'auteur propose de réenchanter la pratique religieuse en livrant de façon simple et vivante les clefs fondamentales pour mieux comprendre et vivre pleinement la liturgie, essentielle dans le cheminement vers Dieu. En cinquante-sept chapitres, il explique et décrypte les notions fondamentales de la liturgie : les symboles de la messe et ses différentes parties, les vêtements sacerdotaux, l'architecture des églises, l'année liturgique, les fêtes chrétiennes, etc. Un enseignement spirituel plus personnel est également livré au lecteur, qui pourra ensuite tracer sa propre voie dans cette tradition en perpétuel renouvellement, creuset privilégié d'une vie spirituelle rayonnante.

Par Xavier Accart
Chez Plon

|

Auteur

Xavier Accart

Editeur

Plon

Genre

Célébration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comprendre et vivre la liturgie par Xavier Accart

Commenter ce livre

 

Comprendre et vivre la liturgie

Xavier Accart

Paru le 09/04/2026

256 pages

Plon

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259324991
9782259324991
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.