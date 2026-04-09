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Les Français veulent-ils encore travailler ?

Anne de Guigné

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Système de retraite impossible à réformer, faible taux d'emploi chez les plus jeunes et les seniors, multiplication des conflits en entreprise : pourquoi la France entretient-elle un rapport si ombrageux au travail ? Quelle valeur les Français accordent-ils aujourd'hui au travail ? La réponse est liée aux spécificités de notre pays : les Français sont les héritiers d'une double logique d'attachement à leur terre et à leur caste, difficilement fongible dans le monde salarié contemporain. Ils sont confrontés à une culture du contrôle au sein du patronat français, qui entre en conflit avec l'émancipation individuelle prônée par la société. Le droit du travail, en France, n'incite pas à changer d'employeur. Les ambiguïtés idéologiques de la gauche et d'une partie de la droite ont convergé vers une baisse du temps de travail dans les années 1990. Les rémunérations, étouffées par le financement de l'Etat-providence, ne permettent plus de changer de vie. Et les syndicats se montrent incapables de se saisir de tous ces enjeux... Mais, demain, l'IA va-t-elle tout chambouler ? Pour la première fois, une révolution technique devrait fragiliser davantage les plus diplômés que les plus modestes. Quels risques cela représente-t-il pour la France, où le travail reste très hiérarchisé ? Un ouvrage qui aborde frontalement les sujets qui embrasent la scène politique et économique française.

Par Anne de Guigné
Chez Plon

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Auteur

Anne de Guigné

Editeur

Plon

Genre

Actualité médiatique France

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Les Français veulent-ils encore travailler ?

Anne de Guigné

Paru le 09/04/2026

112 pages

Plon

10,00 €

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