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La justice et les enfants

Jean-Pierre Rosenczveig, Josine Bitton

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La Justice est l'institution judiciaire des enfants. Ainsi, le juge exerce légalement l'autorité parentale de l'enfant quand celui-ci est l'objet de conflits majeurs entre adultes. Le juge garantit également son droit à l'éducation et assure sa protection. Enfin, devant l'ampleur des atteintes majeures aux droits fondamentaux des enfants, comme le droit à l'intégrité physique ou sexuelle, le juge leur garantit un droit à la justice.

Par Jean-Pierre Rosenczveig, Josine Bitton
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Jean-Pierre Rosenczveig, Josine Bitton

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Histoire du droit

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La justice et les enfants

Jean-Pierre Rosenczveig, Josine Bitton

Paru le 09/04/2026

Editions Dalloz

4,00 €

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Scannez le code barre 9782247243402
9782247243402
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