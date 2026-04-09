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#Roman graphique

Discours de la servitude illustré

Nina Blanchot, Lise Daguzon

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Un commentaire dessiné d'une des oeuvres les plus célèbres de la littérature, à destination de tous les esprits curieux. C'est un petit texte qui courait sous le manteau au XVIe siècle et qui continue de faire l'effet d'une bombe. Il est entouré de mystère : on dit que son auteur l'a écrit très jeune, à peine sorti de l'adolescence. On dit qu'il aurait inspiré les plus grands mouvements contestataires et révolutionnaires de l'histoire de France. Il s'intitule le Discours de la servitude volontaire , d'Etienne de La Boétie. Conçu pour tous les esprits curieux , ce commentaire dessiné vous entraîne au coeur de l'oeuvre, afin d'en bien saisir le contenu, d'en mesurer la portée et l'actualité.

Par Nina Blanchot, Lise Daguzon
Chez Nathan

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Auteur

Nina Blanchot, Lise Daguzon

Editeur

Nathan

Genre

Romans graphiques

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Discours de la servitude illustré

Nina Blanchot, Lise Daguzon

Paru le 09/04/2026

160 pages

Nathan

16,90 €

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Scannez le code barre 9782095065294
9782095065294
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