Discours de la servitude illustré

Un commentaire dessiné d'une des oeuvres les plus célèbres de la littérature, à destination de tous les esprits curieux. C'est un petit texte qui courait sous le manteau au XVIe siècle et qui continue de faire l'effet d'une bombe. Il est entouré de mystère : on dit que son auteur l'a écrit très jeune, à peine sorti de l'adolescence. On dit qu'il aurait inspiré les plus grands mouvements contestataires et révolutionnaires de l'histoire de France. Il s'intitule le Discours de la servitude volontaire , d'Etienne de La Boétie. Conçu pour tous les esprits curieux , ce commentaire dessiné vous entraîne au coeur de l'oeuvre, afin d'en bien saisir le contenu, d'en mesurer la portée et l'actualité.