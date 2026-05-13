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Enquêtes avec McSkyz

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LES ENQUETES CRIMINELLES VOUS PASSIONNENT ? CE CAHIER D'ENQUETES SPECIAL COUPLES TUEURS VOUS PLONGE AU COEUR DE CINQ AFFAIRES GLACANTES QUI ONT FAIT FRISSONNER LE MONDE ENTIER... Raymond Fernandez et Martha Beck, les tueurs de coeurs solitaires, Daniel et Manuela Ruda, deux vampires obsédés par Satan, David et Catherine Birnie, le couple meurtrier de la rue Moorhouse, Cathy Wood et Gwendolyn Graham, deux aides-soignantes du Michigan qui s'entraînent dans un jeu macabre et Michael et Suzan Carson, un couple de hippies chasseur de sorcières... ENQUETEZ ANALYSEZ DECODEZ Avec des jeux de logique, d'observation et de culture générale, vous trouverez les solutions à la fin du cahier.

Par McSkyz
Chez Hachette

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Auteur

McSkyz

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Enquêtes avec McSkyz

McSkyz

Paru le 13/05/2026

64 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017385004
9782017385004
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