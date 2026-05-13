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#Roman jeunesse

La menace fantôme

Lucasfilm, Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula

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Sur la planète Tatooine, le jeune Anakin Skywalker adore participer à des courses de modules. Mais le jour où il rencontre deux Jedi, son destin bascule. Le Maître Jedi Qui-Gon décide de l'emmener avec lui pour le former à la Force. La saga Star Wars pour les plus jeunes lecteurs ! - Pour tous les jeunes fans de l'univers Star Wars. - Une maquette richement illustrée et très aérée, qui facilite la lecture. - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés. Dès 6 ans.

Par Lucasfilm, Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula
Chez Hachette

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Auteur

Lucasfilm, Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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La menace fantôme

Lucasfilm, Hachette Jeunesse, Catherine Kalengula

Paru le 13/05/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355373
9782017355373
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