La menace fantôme

Sur la planète Tatooine, le jeune Anakin Skywalker adore participer à des courses de modules. Mais le jour où il rencontre deux Jedi, son destin bascule. Le Maître Jedi Qui-Gon décide de l'emmener avec lui pour le former à la Force. La saga Star Wars pour les plus jeunes lecteurs ! - Pour tous les jeunes fans de l'univers Star Wars. - Une maquette richement illustrée et très aérée, qui facilite la lecture. - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés. Dès 6 ans.