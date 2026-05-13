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#Roman francophone

God of Ruin

Rina Kent

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Il pensait la manipuler. Elle va le faire plier. Muette depuis un traumatisme d'enfance, Mia Sokolov, héritière de la Bratva de New York, ne vit que pour protéger sa famille. Et pour y parvenir, elle s'infiltre dans l'un des cercles les plus dangereux, celui des Elites de la Royal Elite University. Une nuit, elle humilie leur chef, Landon King, pour venger son frère. Une erreur fatale. Artiste brillant mais manipulateur, Landon ne ressent rien. Ni empathie, ni remords. Mais Mia l'intrigue. Elle devient sa muse, son prochain chef-d'oeuvre, son obsession la plus destructrice. Il veut la posséder, la briser pour découvrir son plus sombre secret. Or plus il tente de le percer à jour, plus la vérité semble lui échapper. Car malgré son passé, Mia n'est ni une victime, ni un pion. Et dans cette guerre sur fond de manipulations, c'est peut-être elle qui aura le dernier mot. Attention : cette histoire est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique : romance y rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre un lectorat non averti.

Par Rina Kent
Chez Hachette

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Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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God of Ruin

Rina Kent

Paru le 13/05/2026

594 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017335412
9782017335412
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