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#Roman francophone

Aimer Jérusalem

Nathan Devers

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Eh bien moi, j'accepterais la proposition de ton diable. Je resterais seul et j'écrirais un livre. Pas vraiment un roman, ni un bouquin d'histoire. Plutôt une nécrologie collective. Un tombeau de papier, dans le genre ‘Vie et mort de mon peuple' : une fresque littéraire qui tenterait de dépeindre la grandeur et les failles de mes compatriotes. Ou bien une sorte de fable où je retracerais la généalogie d'un pays magique pouvant disparaître à tout moment, car son âme est guettée depuis les origines par la menace de l'anéantissement. C'est alors qu'au pied levé Orly prononce une phrase simplissime, mais qui me bouleverse. "C'est bien gentil, ton aaire. Mais dans le cas d'Israël, ce livre a déjà été écrit. Avant même que nous n'existions. Il s'appelle la Bible".

Par Nathan Devers
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Nathan Devers

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Aimer Jérusalem

Nathan Devers

Paru le 09/04/2026

432 pages

Editions Gallimard

23,50 €

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Scannez le code barre 9782073151438
9782073151438
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