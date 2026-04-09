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Gais, innocents et sans coeur

Philippe Forest

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"Deux fois est le début de la fin... Je me rappelle. Je reviens trente ans en arrière. A l'époque où j'avais trente ans ou à peine plus. Aux jours lointains où, pour la première fois, pour Pauline, j'ai lu Peter Pan". Pour sa fille, comme il l'avait fait autrefois et ainsi que le relatait déjà son premier roman, trente ans après, Philippe Forest entreprend de raconter à nouveau l'histoire de Peter, le petit garçon qui ne voulait pas grandir, et de Wendy, qui fut peut-être la véritable héroïne de la fable autrefois inventée par l'écrivain écossais James Matthew Barrie. Aux aventures enchantées qui menèrent les deux enfants vers le territoire merveilleux du Neverland, à la sombre et pathétique existence de l'homme qui, pour se distraire de sa mélancolie, conçut cette inoubliable légende, Philippe Forest mêle un peu du récit de sa propre vie. Pour l'auteur, on le sait, toutes les histoires existent avant même qu'on s'en empare. Plus de quinze livres n'ont pas épuisé cette réflexion sur l'enfance éternelle et sur la littérature, que Philippe Forest renouvelle magnifiquement.

Par Philippe Forest
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Philippe Forest

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Critique

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Gais, innocents et sans coeur

Philippe Forest

Paru le 09/04/2026

160 pages

Editions Gallimard

18,00 €

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Scannez le code barre 9782073146137
9782073146137
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