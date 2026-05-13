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Thierry Paulin

Sonya Lwu, Bérénice Arago

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Une avocate, un commissaire méthodique, un amant hypnotisé, une victime rescapée... Thierry Paulin est raconté par celles et ceux qui l'ont connu, croisé, aimé ou traqué. Quatorze voix pour retracer l'ascension et la chute d'un homme aussi flamboyant qu'effroyable : de son enfance martiniquaise à ses crimes les plus sauvages, jusqu'à sa mort du sida. " Tueur en série " , la collection de Sonya Lwu, plonge au coeur de la psyché des criminels les plus célèbres, éclairée par les témoignages de ceux qui les ont côtoyés.

Par Sonya Lwu, Bérénice Arago
Chez Hachette

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Auteur

Sonya Lwu, Bérénice Arago

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

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Thierry Paulin

Sonya Lwu, Bérénice Arago

Paru le 13/05/2026

160 pages

Hachette

12,00 €

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Scannez le code barre 9782017324638
9782017324638
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