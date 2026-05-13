Une avocate, un commissaire méthodique, un amant hypnotisé, une victime rescapée... Thierry Paulin est raconté par celles et ceux qui l'ont connu, croisé, aimé ou traqué. Quatorze voix pour retracer l'ascension et la chute d'un homme aussi flamboyant qu'effroyable : de son enfance martiniquaise à ses crimes les plus sauvages, jusqu'à sa mort du sida. " Tueur en série " , la collection de Sonya Lwu, plonge au coeur de la psyché des criminels les plus célèbres, éclairée par les témoignages de ceux qui les ont côtoyés.