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#Roman étranger

Les jours de verre

Nicoletta Verna

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A Castrocaro, petite ville du nord de l'Italie, Redenta a grandi avec la réputation d'être poursuivie par la guigne, une malchance revêche ancrée dans les croyances populaires. Seul Bruno, bâtard recueilli par sa grand-mère, l'aide et la protège, avant de disparaître. Redenta est candide, mais son regard oblique saisit ce que les autres ne voient pas. Elle est vulnérable, mais oppose à la férocité de son temps une résistance silencieuse et tenace. Son chemin croisera celui d'Iris, jeune femme instruite, engagée dans la lutte clandestine aux côtés de Diaz, leader charismatique, épris de justice et prêt à tout pour faire triompher la cause. Mais quels secrets cachent Iris et ce jeune homme dont elle est éperdument amoureuse ? Dans une Italie broyée par la dictature, la guerre et la peur, Les jours de Verre entrelace avec une maîtrise saisissante les destins de deux femmes courageuses. Leurs voix alternées résonnent, extraordinairement vivantes, et composent un récit d'une rare intensité, capable aussi bien de déclencher la plus vive des compassions que d'attiser en nous l'étincelle de la révolte.

Par Nicoletta Verna
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Nicoletta Verna

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature Italienne

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Les jours de verre

Nicoletta Verna trad. Romane Lafore

Paru le 16/04/2026

512 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Scannez le code barre 9782073102652
9782073102652
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