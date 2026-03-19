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Donner l'ordre ne suffit pas

Nicolas Brault

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A la Légion étrangère comme dans le monde du travail, tout repose sur la communication. A travers son expérience, Nicolas Brault livre dans cet ouvrage, à la fois guide pratique et témoignage, des leçons sur la notion de commandement, dans un monde trop souvent régi par des rapports de force, au risque de perdre de vue les rapports humains. Un verbe unifie l'ensemble de son message : s'aguerrir. " Ce livre est le récit de cet aguerrissement, aux côtés des hommes sans nom. Je n'y raconte pas de hauts faits d'armes, juste des observations simples sur les actes quotidiens du commandement. Ma seule légitimité est d'avoir observé de près les grands chefs que j'ai eu le privilège de servir et les leaders nés que j'ai eu l'honneur de commander. Ce livre s'adresse à ceux qui renoncent aux fontaines magiques du charisme. " A la Légion comme dans la vie, tout repose sur la communication

Par Nicolas Brault
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Nicolas Brault

Editeur

Michel Lafon

Genre

Réussite personnelle

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Donner l'ordre ne suffit pas

Nicolas Brault

Paru le 19/03/2026

304 pages

Michel Lafon

18,95 €

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