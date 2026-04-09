Une véritable déclaration d'amour aux oeufs par la fondatrice des restaurants et cafés Rose Bakery Dans cette nouvelle édition de Comment cuire un oeuf, Rose Carrarini, cofondatrice des restaurants et café Rose Bakery, propose 84 recettes simples et équilibrées à base d'oeufs. Les recettes indispensables pour réussir à la perfection oeufs à la coque, durs, pochés, brouillés et au plat y côtoient celles des plats emblématiques de Rose Bakery : des classiques du petit-déjeuner, comme les oeufs Benedict, les pancakes et les muffins, aux douceurs du goûter telles que les Welsh tea cakes et les tartelettes au flan, sans oublier les soupes, salades et sandwichs idéals pour le déjeuner.