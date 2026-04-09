Un premier livre documentaire à rabats pour découvrir l'âge de pierre. Comment vivaient les hommes et les femmes à l'âge de pierre ? Que mangeaient-ils ? Comment fabriquaient-ils des outils et que faisaient-ils pour se protéger du froid ? Ecoutaient-ils de la musique ? Voyage dans le temps grâce à ce petit livre avec plus de 60 rabats pour répondre à toutes tes questions sur cette période de la préhistoire. Chaque double page, avec ses illustrations colorées et les explications simples, comporte des rabats à soulever pour révéler les détails de la scène : l'intérieur d'une grotte décorée de peintures rupestres, la fabrication d'outils et d'abris, mais aussi la naissance de l'agriculture et de la métallurgie, et les débuts de l'âge du fer. dès 5 ans