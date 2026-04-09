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#Roman jeunesse

L'âge de pierre

Abigail Wheatley, Stefano Tognetti

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Un premier livre documentaire à rabats pour découvrir l'âge de pierre. Comment vivaient les hommes et les femmes à l'âge de pierre ? Que mangeaient-ils ? Comment fabriquaient-ils des outils et que faisaient-ils pour se protéger du froid ? Ecoutaient-ils de la musique ? Voyage dans le temps grâce à ce petit livre avec plus de 60 rabats pour répondre à toutes tes questions sur cette période de la préhistoire. Chaque double page, avec ses illustrations colorées et les explications simples, comporte des rabats à soulever pour révéler les détails de la scène : l'intérieur d'une grotte décorée de peintures rupestres, la fabrication d'outils et d'abris, mais aussi la naissance de l'agriculture et de la métallurgie, et les débuts de l'âge du fer. dès 5 ans

Par Abigail Wheatley, Stefano Tognetti
Chez Usborne

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Auteur

Abigail Wheatley, Stefano Tognetti

Editeur

Usborne

Genre

Préhistoire et dinosaures

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L'âge de pierre

Abigail Wheatley, Stefano Tognetti

Paru le 09/04/2026

14 pages

Usborne

10,95 €

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Scannez le code barre 9781806070664
9781806070664
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