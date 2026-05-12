Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'errance au bout de ma langue

Louis-charles Roberto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'errance au bout de la langue est un chant d'espoir que déploit Roberto Louis-Charles, dans ce second recueil salué par le deuxième prix de l'invention poétique au festival Balisaille en mai 2025. "Poète autour de la dernière table fais con ? ance aux lucioles qui font la guerre des ténèbres" plaide le poème. Errant, le poète sans domicile, n'a nulle autre abri que les mots pour foyer, que poignet de main pour asile. Le poème se risque au dérangement, à la conversation de celui qui cherche asile, avec l'espoir que le lecteur imaginaire se saisisse de la main tendue du poème.

Par Louis-charles Roberto
Chez Project-Iles

|

Auteur

Louis-charles Roberto

Editeur

Project-Iles

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'errance au bout de ma langue par Louis-charles Roberto

Commenter ce livre

 

L'errance au bout de ma langue

Louis-charles Roberto

Paru le 26/05/2026

70 pages

Project-Iles

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493036391
9782493036391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.