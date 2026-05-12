L'errance au bout de ma langue

L'errance au bout de la langue est un chant d'espoir que déploit Roberto Louis-Charles, dans ce second recueil salué par le deuxième prix de l'invention poétique au festival Balisaille en mai 2025. "Poète autour de la dernière table fais con ? ance aux lucioles qui font la guerre des ténèbres" plaide le poème. Errant, le poète sans domicile, n'a nulle autre abri que les mots pour foyer, que poignet de main pour asile. Le poème se risque au dérangement, à la conversation de celui qui cherche asile, avec l'espoir que le lecteur imaginaire se saisisse de la main tendue du poème.