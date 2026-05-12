Dans "Failed Postcards from Napoli" nous retrouvons tout l'univers de Kourtney Roy, l'esprit cinématographique de ses cadrages et de ses mises en scène, ses éclairages aux couleurs flashies si particulières, l'absurde des situations et son humour provocant, l'artiste traverse les interstices de la ville, ses ombres, ses espaces liminaires, "le non-soi de Naples" . Toutes les images de Roy, où la réalité elle-même devient un décor et où ses personnages vibrants nous renvoient à des fragments d'un film dont elle réécrit constamment le scénario. Dans ces mises en scène, la photographie devient un lieu de performance, où le corps de l'artiste, multiplié par ses nombreux doubles, interroge les limites du regard, oscillant entre provocation et vulnérabilité.