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Failed Postcards from Napoli

Kourtney Roy

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Dans "Failed Postcards from Napoli" nous retrouvons tout l'univers de Kourtney Roy, l'esprit cinématographique de ses cadrages et de ses mises en scène, ses éclairages aux couleurs flashies si particulières, l'absurde des situations et son humour provocant, l'artiste traverse les interstices de la ville, ses ombres, ses espaces liminaires, "le non-soi de Naples" . Toutes les images de Roy, où la réalité elle-même devient un décor et où ses personnages vibrants nous renvoient à des fragments d'un film dont elle réécrit constamment le scénario. Dans ces mises en scène, la photographie devient un lieu de performance, où le corps de l'artiste, multiplié par ses nombreux doubles, interroge les limites du regard, oscillant entre provocation et vulnérabilité.

Par Kourtney Roy
Chez André Frère

|

Auteur

Kourtney Roy

Editeur

André Frère

Genre

Thèmes photo

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Failed Postcards from Napoli

Kourtney Roy

Paru le 12/05/2026

104 pages

André Frère

39,00 €

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