Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Roll

Philippe Manoeuvre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un enfant du Rock raconte Figure incontournable du journalisme musical, Philippe Manoeuvre continue d'incarner à lui seul l'esprit du rock'n'roll. Après plus de quarante ans de carrière à raconter la saga des guitares saturées, des révoltes électriques et des icônes intemporelles, le journaliste légendaire revient avec un ouvrage qui célèbre toute une vie vouée à la musique. Ce nouveau livre, véritable somme de ses écrits les plus marquants, revisite les grandes heures du rock sous un angle à la fois personnel et universel. A travers ces pages, Manoeuvre ne se contente pas de compiler ses textes : il les éclaire d'un regard neuf, nourri par l'expérience et la nostalgie. Les portraits de légendes y côtoient des anecdotes inédites, les souvenirs d'interviews mythiques se mêlent aux réflexions d'un témoin privilégié des métamorphoses du rock. De Led Zeppelin à Motörhead, des Stones à la scène punk, il retrace cette odyssée sonore avec l'énergie d'un éternel adolescent. Alors qu'il entame une grande tournée à travers la France pour conter la fabuleuse histoire du rock'n'roll, ce livre s'impose comme le compagnon idéal de cette aventure. C'est un manifeste vibrant, une déclaration d'amour à la musique et à ceux qui, comme lui, n'ont jamais cessé d'y croire. Philippe Manoeuvre y prouve qu'au-delà des modes et des époques, le rock reste avant tout une attitude : libre, sincère et indomptable.

Par Philippe Manoeuvre
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Philippe Manoeuvre

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Rock

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Roll par Philippe Manoeuvre

Commenter ce livre

 

Roll

Philippe Manoeuvre

Paru le 08/04/2026

280 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904944
9791042904944
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.