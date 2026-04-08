Un enfant du Rock raconte Figure incontournable du journalisme musical, Philippe Manoeuvre continue d'incarner à lui seul l'esprit du rock'n'roll. Après plus de quarante ans de carrière à raconter la saga des guitares saturées, des révoltes électriques et des icônes intemporelles, le journaliste légendaire revient avec un ouvrage qui célèbre toute une vie vouée à la musique. Ce nouveau livre, véritable somme de ses écrits les plus marquants, revisite les grandes heures du rock sous un angle à la fois personnel et universel. A travers ces pages, Manoeuvre ne se contente pas de compiler ses textes : il les éclaire d'un regard neuf, nourri par l'expérience et la nostalgie. Les portraits de légendes y côtoient des anecdotes inédites, les souvenirs d'interviews mythiques se mêlent aux réflexions d'un témoin privilégié des métamorphoses du rock. De Led Zeppelin à Motörhead, des Stones à la scène punk, il retrace cette odyssée sonore avec l'énergie d'un éternel adolescent. Alors qu'il entame une grande tournée à travers la France pour conter la fabuleuse histoire du rock'n'roll, ce livre s'impose comme le compagnon idéal de cette aventure. C'est un manifeste vibrant, une déclaration d'amour à la musique et à ceux qui, comme lui, n'ont jamais cessé d'y croire. Philippe Manoeuvre y prouve qu'au-delà des modes et des époques, le rock reste avant tout une attitude : libre, sincère et indomptable.