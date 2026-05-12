Temps croisés

Jérusalem est définitivement perdue. L'ordre des Templiers est exsangue. Pour reconstituer leur fortune, les moines guerriers retournent à Vinland, ce monde nouveau découvert 200 ans plus tôt par les Vikings. Mais, cette fois, il poussent leurs recherches de minerais précieux bien plus au sud. Leur rencontre avec les autochtones correspond précisément avec la naissance d'une civilisation appelée à dominer près d'un tiers du continentA : les Incas. En parallèle, de nos jours, deux archéologues se lancent sur les traces laissées par cette expédition. Ils réalisent que les savoirs immenses des Aztèques, Mayas et Incas leur ont été légués par des civilisations antérieures et que d'évidence, leur dieu fondateur, Viracocha, ne pouvait être qu'un Européen. Si une trame romanesque entraîne le lecteur à l'époque des Croisades, ce récit est avant tout une étude historique basée sur le recoupement de données fiables, sourcées et documentées qui parfois, battent en brèche l'archéologie dite classique.