Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Temps croisés

Guy Bosschaerts

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jérusalem est définitivement perdue. L'ordre des Templiers est exsangue. Pour reconstituer leur fortune, les moines guerriers retournent à Vinland, ce monde nouveau découvert 200 ans plus tôt par les Vikings. Mais, cette fois, il poussent leurs recherches de minerais précieux bien plus au sud. Leur rencontre avec les autochtones correspond précisément avec la naissance d'une civilisation appelée à dominer près d'un tiers du continentA : les Incas. En parallèle, de nos jours, deux archéologues se lancent sur les traces laissées par cette expédition. Ils réalisent que les savoirs immenses des Aztèques, Mayas et Incas leur ont été légués par des civilisations antérieures et que d'évidence, leur dieu fondateur, Viracocha, ne pouvait être qu'un Européen. Si une trame romanesque entraîne le lecteur à l'époque des Croisades, ce récit est avant tout une étude historique basée sur le recoupement de données fiables, sourcées et documentées qui parfois, battent en brèche l'archéologie dite classique.

Par Guy Bosschaerts
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Guy Bosschaerts

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Templiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Temps croisés par Guy Bosschaerts

Commenter ce livre

 

Temps croisés

Guy Bosschaerts

Paru le 26/05/2026

250 pages

Erick Bonnier

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367603377
9782367603377
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy La Grande Librairie : Fabrice Luchini grand invité de cette semaine La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.