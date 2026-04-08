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Le corps du Christ

Alberto Fabio Ambrosio

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Dans cet essai profondément original, Alberto Fabio Ambrosio propose une approche inédite du mystère chrétien à travers le prisme du vêtement. Loin des débats convenus sur la sexualité, l'auteur explore le corps du Christ comme un paradigme vivant qui traverse trois dimensions : le corps voilé et la modestie, le corps déchiré de la kénose divine, et le corps glorifié de la Résurrection. Cette "christologie textile" révèle comment langes, tunique, linceul deviennent des signes théologiques majeurs, éclairant aussi nos sociétés contemporaines obsédées par l'apparence, et rongées par la honte. De la modestie évangélique aux stars, des abus dans l'Eglise aux exclusions sociales, l'auteur tisse une réflexion qui associe rigueur théologique et analyse sociologique. Un essai qui transforme le regard sur le corps, le vêtement et la foi, révélant comment le Christ incarne la fragilité et la gloire de l'humanité blessée.

Par Alberto Fabio Ambrosio
Chez Hermann

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Auteur

Alberto Fabio Ambrosio

Editeur

Hermann

Genre

Théologie

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Le corps du Christ

Alberto Fabio Ambrosio

Paru le 08/04/2026

186 pages

Hermann

15,00 €

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Scannez le code barre 9791037046888
9791037046888
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