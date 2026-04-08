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Les destins entremêlés

Jace Sailor

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Des âmes soeurs sont invincibles. Elles ont le pouvoir de tout détruire. Après l'attaque de Volcea, Astoria le sait, le chaos est proche, la guerre est imminente. Pour l'emporter elle a besoin du soutien des Gouverneurs, mais surtout de ses alliés. Ensemble, Astoria et Fehnyr sont plus forts que jamais. Leur amour est inébranlable, leurs ombres sont impitoyables, et ils sont déterminés à briser leurs ennemis. A présent, il ne s'agit plus de se cacher, il leur faut établir des alliances, aussi risquées soient-elles, pour déstabiliser l'Héphalie. Astoria a bien conscience que Volcea n'est pas un adversaire facile à abattre. En réalité, elle a certainement déjà un coup d'avance sur eux. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle attaque. Astoria est prête à vendre son âme pour sauver ceux qu'elle aime et vivre avec Fehnyr le futur qu'ils ont imaginé à deux. Mais elle doit se rendre à l'évidence : il n'y a pas de paix sans que le sang soit versé... Niveau d'intensité : 3/4 Présence de trigger warnings. "La fin me laisse sans voix, mon coeur est tiraillé dans tous les sens, mon âme ? Brisée ! " @_phenix. lit_ A propos de l'autrice : Accompagnée de son café matinal ou de son gin nocturne, Jace Sailor écrit dès qu'elle le peut. Elle est le genre d'autrice qui rit lorsqu'elle torture ses personnages et qui pleure lorsque les animaux meurent. Elle puise son inspiration dans les étoiles et les femmes de pouvoir pour tisser ses récits, célébrant la force et la magie de la vie.

Par Jace Sailor
Chez HarperCollins France

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Auteur

Jace Sailor

Editeur

HarperCollins France

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les destins entremêlés

Jace Sailor

Paru le 08/04/2026

860 pages

HarperCollins France

9,90 €

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Scannez le code barre 9791033926757
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