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Fiscalité des successions et des libéralités

Martial Nicolas

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Cet ouvrage dresse un panorama fidèle des règles fiscales applicables en cas de décès ou de donation. Il souligne, à l'aide d'exemples précis, leur articulation avec les mécanismes juridiques gouvernant le droit des successions et des libéralités. Qu'il soit un professionnel ou étudiant, le lecteur y trouvera le savoir-faire indispensable de manière à faire face, avec aisance, aux situations les plus variées. Public : - Master de Droit - Professionnels des Métiers du notariat (notaire, avocat, conseiller juridique ou gestionnaire de patrimoine)

Par Martial Nicolas
Chez Ellipses

|

Auteur

Martial Nicolas

Editeur

Ellipses

Genre

Notariat

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Fiscalité des successions et des libéralités

Martial Nicolas

Paru le 12/05/2026

400 pages

Ellipses

39,00 €

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Scannez le code barre 9782340111974
9782340111974
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