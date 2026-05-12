Fiscalité des successions et des libéralités

Cet ouvrage dresse un panorama fidèle des règles fiscales applicables en cas de décès ou de donation. Il souligne, à l'aide d'exemples précis, leur articulation avec les mécanismes juridiques gouvernant le droit des successions et des libéralités. Qu'il soit un professionnel ou étudiant, le lecteur y trouvera le savoir-faire indispensable de manière à faire face, avec aisance, aux situations les plus variées. Public : - Master de Droit - Professionnels des Métiers du notariat (notaire, avocat, conseiller juridique ou gestionnaire de patrimoine)