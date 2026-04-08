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#Roman étranger

Les héritières du médaillon

Sonia Milan

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Entre Rome et Paris, d'un siècle à l'autre, un médaillon passe de mère en fille comme un appel à la liberté. Rome, 1849. Ortensia serre contre son coeur l'héritage confié par sa mère : un pendentif gravé Flore in adversis - " Fleuris dans l'adversité ". A sa suite, chaque fille aînée de la lignée portera ce talisman, promesse de croire en ses rêves malgré les épreuves. Aspirante journaliste sous la Commune, danseuse rebelle de la Belle Epoque, styliste défiant le fascisme, future médecin et résistante durant la Seconde Guerre mondiale... Toutes portent un nom de fleur, toutes affrontent leur destinée le médaillon au creux du cou, comme une injonction silencieuse à ne jamais renoncer. Jusqu'à Iris, dernière héritière du pendentif. En remontant le fil de sa lignée, elle découvre le secret scellé dans ce bijou : un amour impossible et un espoir si puissant qu'il a traversé les siècles.

Par Sonia Milan
Chez HarperCollins France

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Auteur

Sonia Milan

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature Italienne

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Les héritières du médaillon

Sonia Milan

Paru le 08/04/2026

450 pages

HarperCollins France

21,90 €

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Scannez le code barre 9791033919773
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