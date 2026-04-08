Les héritières du médaillon

Entre Rome et Paris, d'un siècle à l'autre, un médaillon passe de mère en fille comme un appel à la liberté. Rome, 1849. Ortensia serre contre son coeur l'héritage confié par sa mère : un pendentif gravé Flore in adversis - " Fleuris dans l'adversité ". A sa suite, chaque fille aînée de la lignée portera ce talisman, promesse de croire en ses rêves malgré les épreuves. Aspirante journaliste sous la Commune, danseuse rebelle de la Belle Epoque, styliste défiant le fascisme, future médecin et résistante durant la Seconde Guerre mondiale... Toutes portent un nom de fleur, toutes affrontent leur destinée le médaillon au creux du cou, comme une injonction silencieuse à ne jamais renoncer. Jusqu'à Iris, dernière héritière du pendentif. En remontant le fil de sa lignée, elle découvre le secret scellé dans ce bijou : un amour impossible et un espoir si puissant qu'il a traversé les siècles.