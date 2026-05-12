Lawrence a toujours vécu en silence, aussi discret qu'une ombre qui glisse entre les couloirs du lycée. Il pensait connaître le chemin tout tracé de sa vie... jusqu'au soir où son destin heurte celui de Hunter, un vampire au charme aussi ravageur que dangereux. Car Hunter ne veut qu'une chose : goûter à son bloody taste. Plongé malgré lui dans un univers où les ténèbres prennent vie, Lawrence découvre que les mondes fantastiques qu'il lit pour s'évader ne sont plus seulement de la fiction. Ils respirent. Ils chuchotent. Ils attendent. Et lorsque la mort elle-même se présente à lui derrière un sourire séduisant, une seule question demeure : tendre la main... ou fuir avant qu'il ne soit trop tard ?