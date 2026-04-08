Les miracles eucharistiques dans le monde

La "Bible" des miracles eucharistiques Saint Carlo Acutis, jeune laïc italien canonisé en 2025, avait une certitude : "L'eucharistie est l'autoroute pour le ciel". Il pensait que si les gens comprenaient vraiment que Jésus est présent dans l'eucharistie, les églises seraient si pleines qu'on ne pourrait plus y entrer. Pour faire aimer Jésus-hostie, il a réalisé une oeuvre colossale, qui lui a demandé trois ans de travail : recenser tous les miracles eucharistiques reconnus par l'Eglise pour en faire une exposition. Elle fait depuis le tour du monde. Ce livre est son héritage. Il rassemble plus de 100 récits extraordinaires où l'invisible devient visible. Découvrez aussi comment de très nombreux papes se sont penchés sur ces prodiges et les ont reconnus au cours d'un processus rigoureux dont les principaux critères vous sont expliqués. Bien plus qu'un simple recueil, cette "Bible" des miracles eucharistiques reconnus par l'Eglise est aussi un véritable itinéraire spirituel. Pour chaque miracle, vous sont proposés un QR code vers le récit du miracle en vidéo, une courte méditation en éclairage du prodige à partir du magistère de l'Eglise, le tout assorti d'une parole de Carlo. De nombreux liens entre les miracles vous permettent de naviguer de l'un à l'autre, avec l'aide aussi de plusieurs index thématiques et d'un glossaire. Vous avez ici un ouvrage complet et essentiel, une invitation brûlante à redécouvrir la source et le sommet de la vie chrétienne, un livre pour croire en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, l'adorer, et ne plus jamais vivre la messe comme avant. Soit une véritable catéchèse. Marie et Jean-Baptiste Maillard sont auteurs et conférenciers. Ils ont notamment écrit deux best-sellers autour de Carlo Acutis : Le kit sainteté de Carlo Acutis, selon sa méthode inédite (Emmanuel, septembre 2024) et Carlo Acutis, une âme de feu, la biographie indispensable du nouveau saint (Artège, janvier 2025).