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#Roman francophone

Avancer au mieux

Jerome Grulois

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On peut parfois lire dans certains topos d'alpinisme une petite phrase sibylline, une mystérieuse injonction glissée entre quelques longueurs d'escalade, L1, L2... parfaitement décrites : "A partir de là, avancer au mieux... ! " Est-ce un passage que l'on ne peut décrire ? Une invite aux libres choix ? Une métaphore de l'existence ? Lorsque vient la retraite, le temps, c'est le temps qui reste. Les sédiments d'une vie s'entassent les uns sur les autres. Ils sont plus ou moins remaniés par le métamorphisme des mémoires et les petits arrangements que l'on s'autorise avec soi-même, histoire d'embellir le parcours, de créer sa petite légende à laquelle d'ailleurs certains finissent par croire. Issu d'une famille de paysans, Paul Dandaleix, écologue, botaniste, est retraité. Il a perdu sa femme Louise, Lou, dans un stupide accident de vélo électrique. De plus, ses enfants Jules et Marie ont quitté leur Auvergne natale, happés par des vies professionnelles sans répit. Faisant fi d'un corps quelque peu vacillant, Paul se lance alors dans un périple montagnard alpin qui prendra des allures de pèlerinage. Durant ce parcours, il fera quelques étonnantes rencontres et entretiendra un étrange dialogue avec Lou dont il était éperdument amoureux. Une surprise l'attendra à son retour. Ce voyage sur les reliefs d'Auvergne, du Diois et des Ecrins est traversé par la puissance de l'amour filial, l'amputation de l'être aimé et une vivace passion montagnarde.

Par Jerome Grulois
Chez Editions du volcan

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Auteur

Jerome Grulois

Editeur

Editions du volcan

Genre

Littérature française

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Avancer au mieux

Jerome Grulois

Paru le 12/05/2026

216 pages

Editions du volcan

16,50 €

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