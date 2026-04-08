Dark Skies

Deux amies séparées. Une mer Sans Fin. Un océan de mensonges et d'aventures. Lorsque Lydia décide de se mêler des intrigues de l'homme le plus puissant de Celendor, elle met au jour un complot qui cause sa perte. Pour échapper à son tragique destin, elle parvient à fuir de l'autre côté de la mer Sans Fin, où elle se découvre des pouvoirs très convoités... Killian a été marqué par le dieu de la guerre, mais il a échoué à repousser les armées du Corrupteur qui envahissent désormais son royaume. Tombé en disgrâce, il s'engage à protéger la princesse héritière de Mudamora et se retrouve empêtré dans des conspirations politiques qui mettront son serment - et son coeur - à rude épreuve. Alors que le royaume sombre peu à peu, Lydia et Killian scellent un pacte afin de sauver la vie de ceux qui leur sont chers. Mais une menace à laquelle rien ne les préparait plane sur le monde... et entre devoir et désir, il est parfois difficile de s'y retrouver. " Absolument impossible à reposer ! Dark Shores a tout ce que je recherche dans un roman de Fantasy : un monde original et nuancé, une galerie de personnages complexes et une intrigue pleine d'audace. J'en ai aimé chaque mot. " Sarah J. Maas