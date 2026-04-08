Une nouvelle ère est née, placée sous le signe du sang et de l'acier. Le royaume d'Ascarlia - terres fabuleuses de sagas épiques et d'acier trempé dans le sang - est dirigé par les Reines Soeurs depuis des siècles. Personne n'a jamais osé remettre leur autorité en question. Jusqu'à ce jour. Des rumeurs évoquent des drakkars transportant de mystérieux guerriers tatoués, voguant sous la bannière d'un culte assassin qu'on pensait disparu. Une marée d'acier noir menace de détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. Thera Lance Noire, représentante estimée des Reines Soeurs, est mandatée. Tandis qu'elle vogue vers le nord, Felnir, son frère honni, est chargé de découvrir les Cryptes des Altvars, l'endroit où est censé être enfoui le trésor des dieux. Et il a la ferme intention de réussir afin de gagner l'estime des Reines Soeurs et de retrouver son honneur perdu. Thera et Felnir, accompagnés par une jeune scribe talentueuse et un prisonnier au terrifiant pouvoir, joueront un rôle primordial dans la tempête qui s'annonce. L'Age de la Fureur a commencé. " Ryan atteint tous les objectifs de la Fantasy épique à son summum. " Publishers Weekly " Au risque de se répéter, Anthony Ryan est l'héritier de David Gemmell et le meilleur écrivain britannique moderne de Fantasy. " Fantasy Book Critic " Une Fantasy investie d'un véritable souffle épique. " Fantasy Book Review "Un premier tome ambitieux, sombre et extrêmement intense". Bookenstock