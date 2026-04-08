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La vie en plein air

Ballon, Xxx

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Avec ce très beau livre, laisse-toi emporter par les coloriages romantiques illustrant la vie en plein air : le printemps qui s'installe, la nature qui se pare à nouveau de vert et les premières fleurs qui apportent une touche de couleur. Mais aussi faire une sieste dans un hamac, ramasser des coquillages sur la plage, se promener dans la forêt, observer les premiers papillons... Tes feutres de couleur à la main, installe-toi sous les premiers rayons de soleil printanier et évade-toi dans un monde plein de belles fleurs, d'agréables pique-niques et d'adorables animaux.

Par Ballon, Xxx
Chez Ballon

|

Auteur

Ballon, Xxx

Editeur

Ballon

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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La vie en plein air

Ballon, Xxx

Paru le 08/04/2026

64 pages

Ballon

6,95 €

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Scannez le code barre 9789403245553
9789403245553
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