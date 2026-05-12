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Nouveau manuel minimal de l'acteur

Dario Fo, Franca Rame

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Dario Fo et Franca Rame ont été des figures "hors-normes" du théâtre italien contemporain, deux personnages si singuliers qu'ils semblent n'avoir laissé aucun héritier. En réalité, leur histoire a ouvert la voie à tous ceux qui, aujourd'hui encore, s'obstinent à poursuivre une idée de théâtre libre de toute soumission aux conventions du langage scénique traditionnel. Dans ce livre, Dario Fo et Franca Rame retracent les étapes décisives de cette extraordinaire aventure, soutenue par leur engagement militant acharné à donner la parole aux opprimés : un parcours indissociable de l'histoire italienne de la seconde moitié du XXe siècle, de l'après-guerre aux événements tragiques des années de plomb, marquées par la violence terroriste et les menaces de coups d'état néofascistes. Bannis de la télévision publique, expulsés du réseau des grandes salles nationales, Dario Fo et Franca Rame inventent une nouvelle façon de faire du théâtre et mettent en scène leurs pièces, avec un succès retentissant, dans des lieux alternatifs, à la recherche d'un nouveau public. Les rencontres et la collaboration avec Beckett, Strehler, Abbado, Sartre, la première de Mistero buffo au Théâtre de Chaillot, les provocations dans la salle avec les acteurs dispersés parmi un public étonné et incrédule, les trouvailles scéniques géniales des spectades qui convoquent l'actualité avec une force satirique mordante. Enfin, le voyage en Chine et la découverte du théâtre et des contradictions d'une société en pleine évolution... Une chevauchée fantastique où chaque épisode est filtré par l'émotion du moment, et où le souvenir devient un engagement renouvelé à continuer à faire de la vie un théâtre qui témoigne du destin et de l'histoire de chacun d'entre nous.

Par Dario Fo, Franca Rame
Chez Istituto Italiano di Cultura

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Auteur

Dario Fo, Franca Rame

Editeur

Istituto Italiano di Cultura

Genre

Théâtre - Essais

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Nouveau manuel minimal de l'acteur

Dario Fo, Franca Rame trad. Toni Cecchinato, Nicole Colchat

Paru le 12/05/2026

236 pages

Istituto Italiano di Cultura

18,00 €

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