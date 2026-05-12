Doubles jeux en famille

On ne choisit pas sa famille ! Ce proverbe bien connu a dû être inventé pour les Rilatour, tant les cinq membres de cette fratrie sont différents. Et si tous semblent mener une vie paisible et bourgeoise, les apparences sont bien trompeuses. Depuis plus de dix ans, sous l'impulsion de trois belles soeurs, les Rilatour se retrouvent annuellement à Saint-Aquilin, en Dordogne dans le château du plus fortuné d'entre eux. Les faux-semblants tentent de préserver l'unité et l'entente de cette famille. Mais la mort brutale de l'aîné lors de leur dernier week-end tous ensemble va faire ressortir les secrets les plus enfouis de la famille. A travers l'enquête menée par le capitaine Decker et la jeune avocate Céline Moreau, nous découvrirons le passé bien plus tumultueux qu'il n'y paraît de cette famille modèle.