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Doubles jeux en famille

Cédric Salewyn

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On ne choisit pas sa famille ! Ce proverbe bien connu a dû être inventé pour les Rilatour, tant les cinq membres de cette fratrie sont différents. Et si tous semblent mener une vie paisible et bourgeoise, les apparences sont bien trompeuses. Depuis plus de dix ans, sous l'impulsion de trois belles soeurs, les Rilatour se retrouvent annuellement à Saint-Aquilin, en Dordogne dans le château du plus fortuné d'entre eux. Les faux-semblants tentent de préserver l'unité et l'entente de cette famille. Mais la mort brutale de l'aîné lors de leur dernier week-end tous ensemble va faire ressortir les secrets les plus enfouis de la famille. A travers l'enquête menée par le capitaine Decker et la jeune avocate Céline Moreau, nous découvrirons le passé bien plus tumultueux qu'il n'y paraît de cette famille modèle.

Par Cédric Salewyn
Chez Lazare et Capucine

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Auteur

Cédric Salewyn

Editeur

Lazare et Capucine

Genre

Romans policiers

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Doubles jeux en famille

Cédric Salewyn

Paru le 12/05/2026

268 pages

Lazare et Capucine

19,00 €

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