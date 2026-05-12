Le Mystère de l'appartement n° 13

Une BD-jeu fantastique où TU mènes l'enquête. Selma a disparu. Et ce n'est peut-être pas un hasard : il y a des années, l'appartement n°13 s'est mystérieusement volatilisé. Explore l'immeuble, interroge les habitants, trouve les indices... et fais les bons choix pour percer le mystère. Qui incarneras-tu ? Adel, calme et perspicace ? Ou Youssra, sociable et fonceuse ? A toi de choisir. Mais attention... chaque minute compte.