M. Fontaine n'a toujours pas digéré le but encaissé à la dernière minute du derby aller entre Ville-Basse et Ville-Haute. Et encore moins pardonné à Baptiste, le buteur coupable. Peu importe que sa fille Lily s'en soit amourachée, il se promet de ne plus jamais lui ouvrir la porte. Du reste, Baptiste n'entend pas la forcer. Orphelin habitué à l'abandon, il préfère tourner la page. Son baluchon sur le dos, il prend la route du sud de la France, attiré par une mystérieuse invitation qui promet plus qu'une simple aventure. Lily parviendra-t-elle à oublier celui qui lui a retourné le coeur ? Et son père verra-t-il Ville-Basse prendre sa revanche à l'occasion du derby retour ? Les réponses, et bien d'autres surprises, dans le trentième opus des "Foot Furieux" , Let Derby Love !