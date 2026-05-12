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La santé mentale des jeunes queers

Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn

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Longtemps ignorée des politiques publiques et de la recherche, la santé mentale des jeunes LGBTIQIA+ devient aujourd'hui un enjeu majeur mais peu docu- menté, Cet ouvrage tente de combler cette lacune en réunissant chercheur euses et praticiennes autour d'une approche résolument pluridisciplinaire, mêlant sociologie, psychologie, sciences de l'éducation et de la communication. A partir d'enquêtes et d'expériences de terrain, il dresse un panorama inédit des connaissances disponibles et des travaux en cours sur la santé mentale des jeunes queers, en mobilisant une lecture intersectionnelle de leurs vulnérabilités et de leurs ressources. Si ce livre n'épuise évidemment pas le sujet, il propose un regard neuf sur une réalité encore trop souvent invisibilisée. Un outil précieux pour les professionnelles de terrain, les décideur euses et toute personne souhaitant mieux comprendre les enjeux contemporains du bien-être des jeunes minorités de genre et de sexualité.

Par Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn
Chez Double ponctuation

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Auteur

Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn

Editeur

Double ponctuation

Genre

Sociologie

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La santé mentale des jeunes queers

Arnaud Alessandrin, Johanna Dagorn

Paru le 12/05/2026

270 pages

Double ponctuation

16,00 €

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Scannez le code barre 9782490855988
9782490855988
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