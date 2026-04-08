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Prières et rituels pour attirer la prospérité et l'argent

Catherine Oringer

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La prospérité n'est pas seulement une question de chance ou de hasard : elle est aussi le fruit de l'harmonie entre notre esprit, notre énergie et notre relation au monde. Si vous avez l'impression que vos projets stagnent, que vos finances s'épuisent ou que les portes restent fermées malgré vos efforts, ce livre est fait pour vous. Dans cet ouvrage unique, vous découvrirez des prières puissantes et des rituels sacrés qui vous aideront à débloquer les situations figées, à attirer les bonnes opportunités et à faire circuler l'abondance dans votre vie. Chaque prière est accompagnée d'explications claires pour que vous puissiez l'adapter à vos besoins, que ce soit pour bénir un projet, sécuriser vos revenus ou retrouver la motivation dans vos activités. Des pratiques simples vous guideront pour purifier votre rapport à l'argent, dissoudre les énergies de manque et ouvrir votre coeur à la prospérité authentique. Vous apprendrez également à bénir vos projets avant de les lancer, à éloigner la malchance et à protéger vos gains des influences négatives. Ce livre vous propose aussi des rituels de gratitude, afin que chaque succès soit célébré et amplifié, car la reconnaissance est une clé essentielle pour faire fleurir l'abondance. Vous trouverez enfin des conseils pour créer un environnement propice à la réussite, dans votre maison comme dans votre espace de travail, afin que l'énergie de la prospérité circule librement autour de vous. Véritable manuel de transformation, cet ouvrage vous aidera à reprendre confiance en vos capacités, à retrouver un rapport sain et équilibré à l'argent.

Par Catherine Oringer
Chez Exclusif

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Auteur

Catherine Oringer

Editeur

Exclusif

Genre

Magie

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Prières et rituels pour attirer la prospérité et l'argent

Catherine Oringer

Paru le 13/05/2026

144 pages

Exclusif

15,00 €

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Scannez le code barre 9782848912219
9782848912219
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