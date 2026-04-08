Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le Paris alchimique

Emilie Meillerais Gallois, Nicolas Meillerais Gallois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous aspirez à découvrir le Paris méconnu des alchimistes ? A vivre une expérience intime et spirituelle au fil des rues de la capitale des sciences occultes ? A marcher sur les traces du légendaire Nicolas Flamel et des maîtres hermétistes ? De Notre-Dame de Paris aux tapisseries de la Dame à la Licorne, ce guide vous invite à percer les secrets dissimulés derrière les façades, vitraux et sculptures. Chaque lieu révèle un fragment du Grand Oeuvre tout autant qu'une histoire fascinante : celle d'un vaste laboratoire à ciel ouvert où la transmutation des métaux se mue en quête spirituelle.

Par Emilie Meillerais Gallois, Nicolas Meillerais Gallois
Chez Trajectoire

|

Auteur

Emilie Meillerais Gallois, Nicolas Meillerais Gallois

Editeur

Trajectoire

Genre

Alchimie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Paris alchimique par Emilie Meillerais Gallois, Nicolas Meillerais Gallois

Commenter ce livre

 

Le Paris alchimique

Emilie Meillerais Gallois, Nicolas Meillerais Gallois

Paru le 08/04/2026

176 pages

Trajectoire

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782841979301
9782841979301
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.