Le Paris alchimique

Vous aspirez à découvrir le Paris méconnu des alchimistes ? A vivre une expérience intime et spirituelle au fil des rues de la capitale des sciences occultes ? A marcher sur les traces du légendaire Nicolas Flamel et des maîtres hermétistes ? De Notre-Dame de Paris aux tapisseries de la Dame à la Licorne, ce guide vous invite à percer les secrets dissimulés derrière les façades, vitraux et sculptures. Chaque lieu révèle un fragment du Grand Oeuvre tout autant qu'une histoire fascinante : celle d'un vaste laboratoire à ciel ouvert où la transmutation des métaux se mue en quête spirituelle.