Précis de dissertation littéraire

Exercice à la fois d'écriture et de réflexion, la dissertation littéraire occupe une place privilégiée dans la formation et dans l'évaluation des étudiants qui suivent des enseignements de littérature française. Elle apprend à développer, à partir d'analyses rigoureuses, un propos argumenté et nuancé. Cet ouvrage expose en 41 points les règles, les principes et les possibilités de l'exercice. Il comporte, sous la forme de citations, 17 sujets pour lesquels il offre des exemples de problématisation et des pistes de développement, en prenant appui sur quelques oeuvres incontournables de la littérature française. Conçu comme un instrument de travail à destination des étudiants de lettres ou de classes préparatoires, il a vocation à les accompagner dans leur parcours académique, en les aidant à comprendre et à s'approprier un exercice complexe, mais formateur. Ancien élève de l'ENS de Paris, Côme de La Bouillerie est agrégé de lettres classiques et docteur en littérature française. Il enseigne actuellement en classes préparatoires littéraires au lycée Faidherbe de Lille.