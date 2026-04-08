Le Druidisme

Plongez au coeur du mystère druidique... Entre mythes celtiques, philosophie grecque et traditions ésotériques, cet ouvrage dévoile la véritable essence du druidisme : une spiritualité enracinée dans la nature, fondée sur la connaissance, l'harmonie et la transmission initiatique. De l'Ouf cosmique aux alphabets sacrés, des rites ancestraux aux mathématiques sacrées, découvrez comment les druides, prêtres, sages et conseillers, ont façonné une vision du monde où science, poésie et sacré s'entrelacent. A travers une exploration rigoureuse et passionnante, Morgane Camiret restitue l'authenticité d'une tradition millénaire, loin des clichés modernes, et révèle son actualité pour qui cherche sens, équilibre et lumière. Un voyage initiatique au coeur des forêts sacrées, des symboles et des énergies vibratoires et, pour les passionnés d'histoire, de spiritualité et de philosophie, une invitation à renouer avec la sagesse des Anciens.