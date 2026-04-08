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Le Druidisme

Morgane Camiret

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Plongez au coeur du mystère druidique... Entre mythes celtiques, philosophie grecque et traditions ésotériques, cet ouvrage dévoile la véritable essence du druidisme : une spiritualité enracinée dans la nature, fondée sur la connaissance, l'harmonie et la transmission initiatique. De l'Ouf cosmique aux alphabets sacrés, des rites ancestraux aux mathématiques sacrées, découvrez comment les druides, prêtres, sages et conseillers, ont façonné une vision du monde où science, poésie et sacré s'entrelacent. A travers une exploration rigoureuse et passionnante, Morgane Camiret restitue l'authenticité d'une tradition millénaire, loin des clichés modernes, et révèle son actualité pour qui cherche sens, équilibre et lumière. Un voyage initiatique au coeur des forêts sacrées, des symboles et des énergies vibratoires et, pour les passionnés d'histoire, de spiritualité et de philosophie, une invitation à renouer avec la sagesse des Anciens.

Par Morgane Camiret
Chez Editions Jacques Grancher

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Auteur

Morgane Camiret

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Celtisme, druidisme

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Le Druidisme

Morgane Camiret

Paru le 08/04/2026

176 pages

Editions Jacques Grancher

16,50 €

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Scannez le code barre 9782733916124
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