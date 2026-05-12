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#Album jeunesse

Londres / London

Guillaume Trannoy, Régine Bobée

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Le petit caméléon Léon part en voyage à Londres. Il découvre les lieux emblématiques de la ville, Piccadilly Circus, Buckingham Palace, Hyde Park, Big Ben, la Tamise etc... Que de découvertes et de surprises dans la capitale anglaise ! Leon the little chameleon is off to London. He discovers the iconic places of the city : Picadilly Circus, Buckingham Palace, Hyde Park, Big Ben, the Thames... What surprises to be found in the British capital ! Dans treize séquences indépendantes, le petit Léon interagit avec les oeuvres d'art de : In thirteen independent sequences, Little Leon interacts with artworks by : Turner, Derain, Tissot, Pissaro, Judy Joel, Marjorie Collins, Monet, Anne Storno...

Par Guillaume Trannoy, Régine Bobée
Chez Léon Art & Stories

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Auteur

Guillaume Trannoy, Régine Bobée

Editeur

Léon Art & Stories

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Londres / London

Guillaume Trannoy, Régine Bobée

Paru le 12/05/2026

32 pages

Léon Art & Stories

9,00 €

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Scannez le code barre 9791092232806
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