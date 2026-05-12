Londres / London

Le petit caméléon Léon part en voyage à Londres. Il découvre les lieux emblématiques de la ville, Piccadilly Circus, Buckingham Palace, Hyde Park, Big Ben, la Tamise etc... Que de découvertes et de surprises dans la capitale anglaise ! Leon the little chameleon is off to London. He discovers the iconic places of the city : Picadilly Circus, Buckingham Palace, Hyde Park, Big Ben, the Thames... What surprises to be found in the British capital ! Dans treize séquences indépendantes, le petit Léon interagit avec les oeuvres d'art de : In thirteen independent sequences, Little Leon interacts with artworks by : Turner, Derain, Tissot, Pissaro, Judy Joel, Marjorie Collins, Monet, Anne Storno...