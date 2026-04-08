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Les hommes de la rue du Bac

Willy Le Devin, Venir A

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En février 2024, le journaliste Willy Le Devin rencontre Inès Chatin pour la première fois. C'est le début d'une longue enquête, d'une exploration du mal. Inès Chatin dénonce les viols et sévices subis lorsqu'elle était enfant, commis selon elle par son père adoptif et un groupe d'hommes. Elle veut " dire tout haut ". Mais à quel prix ? Le journaliste interroge tous les témoins, confronte les accusés, recherche d'autres victimes, des femmes qui lui confieront ce qu'elles ont subi. Il nous montre le travail minutieux, les doutes parfois, toutes les forces qui préféreraient le silence et l'oubli. Inès Chatin, elle, n'a qu'une quête : que de tels crimes ne se reproduisent plus.

Par Willy Le Devin, Venir A
Chez Jean-Claude Lattès

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Auteur

Willy Le Devin, Venir A

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Criminalité

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Les hommes de la rue du Bac

Willy Le Devin, Venir A

Paru le 08/04/2026

250 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

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Scannez le code barre 9782709676182
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