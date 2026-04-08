La femme de chambre et le trésor caché

"Molly est la plus fascinante et la plus attachante des héroïnes depuis longtemps". STEPHEN KING Molly Gray, responsable des femmes de chambre au Regency Grand, mène enfin une vie heureuse et paisible. En plus d'exceller à son nouveau poste, elle s'apprête à épouser Juan Manuel, le pâtissier au coeur d'or qui illumine sa vie. Mais lorsqu'une célèbre émission télévisée sur les antiquités s'intéresse à Molly et à l'hôtel, un simple objet, souvenir de sa grand-mère, bouleverse tout. En un instant, la jeune femme devient la coqueluche des médias, propulsée malgré elle dans un conte de fées moderne. Jusqu'à ce que le bien précieux disparaisse, déclenchant un scandale et une enquête hors du commun... Pour laver son honneur, Molly devra se confronter aux secrets abrités par le Regency Grand ainsi qu'à ceux de sa propre famille. Entre passé et présent, amour et trahison, chaque rencontre tisse peu à peu les fils d'une énigme remarquable.