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Valeurs et civilisation

Michel Volle, Michel Volle

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"Michel Volle, un esprit curieux, ouvert, sincère." Jean-Paul Betbèze, professeur émérite d'économie et finance à l'Université Panthéon Assas et membre du Cercle des économistes "Une oeuvre immense pour décoder la montée rapide de la brutalité mondiale et retrouver le chemin de la civilisation". Vincent Lorphelin, entrepreneur, fondateur du think tank Controv3rse et co-président de l'Institut de l'Iconomie Michel Volle (1940-2024) est un des penseurs de la société de l'informatique les plus pertinents. Polytechnicien, statisticien et docteur en économie, il fut notamment administrateur de l'INSEE, maître d'ouvrage de l'informatisation d'Air France et de l'ANPE, responsable du chiffrage du programme commun de la gauche à la fin des années 1970 et président du groupe de travail "informatisation" de l'Institut Montaigne. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages de référence dont Iconomie (Economics, 2014) et Philosophie de l'action et langage de l'informatique (Manucius, 2014). L'ouvrage est préfacé par Vincent Lorphelin, qui a porté ce texte posthume.

Par Michel Volle, Michel Volle
Chez Atlande

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Auteur

Michel Volle, Michel Volle

Editeur

Atlande

Genre

Economie (essai)

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Valeurs et civilisation

Michel Volle, Michel Volle

Paru le 19/03/2026

491 pages

Atlande

25,00 €

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