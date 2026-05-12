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Designing Childhood

Marie-Ange Brayer, Arnaud Bozzini

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Le Centre Pompidou et le Design Museum Brussels s'associent pour présenter l'exposition Designing Childhood qui se tient à Bruxelles d'avril à septembre 2026. De cette collaboration est née un dialogue inédit entre les deux institutions où leurs collections se croisent et s'enrichissent mutuellement autour de l'histoire de la conception du mobilier pour enfant aux 20e et 21e siècles, avec une attention particulière portée aux créations belges. Terrain d'expérimentation de nouveaux matériaux et de procédés de production, le mobilier pour enfant a marqué l'histoire du design. Progressivement reconnu comme une personne à part entière, l'enfant cesse d'être perçu comme un "petit adulte" et conquiert une place spécifique dans la maison et la société. Explorateur du monde, l'enfant apprend, joue et s'exprime à travers les objets qui peuplent son quotidien. Le mobilier devient alors un outil d'apprentissage, support d'émancipation dans lequel les designers trouvent un terrain privilégié pour expérimenter. Dans les années 1960, l'essor des polymères ouvre la voie à des formes inédites et libérées des contraintes traditionnelles. Ces matériaux permettent d'inventer des meubles légers, sans angles, ergonomiques et ludiques. De nombreux créateurs s'emparent de ce champ : Jean Prouvé, Alvar et Aino Aalto, Hans Wegner, Charles et Ray Eames, Javier Mariscal ou plus récemment Stéphanie Marin, Chacun. e proposant sa vision de l'enfance.

Par Marie-Ange Brayer, Arnaud Bozzini
Chez Maison CFC

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Auteur

Marie-Ange Brayer, Arnaud Bozzini

Editeur

Maison CFC

Genre

Design

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Designing Childhood

Marie-Ange Brayer, Arnaud Bozzini

Paru le 12/05/2026

80 pages

Maison CFC

16,00 €

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