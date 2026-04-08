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Ma chère maman que j'aime...

Alice Williams

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Ce carnet est un concentré d'amour, de confidences, de souvenirs partagés, de petites habitudes qui n'appartiennent qu'à vous deux, et de grands éclats de rire qui reviennent sans prévenir. Au fil des pages, rappelez-vous... - un fou rire inoubliable, - une chanson qui vous rapproche, - un plat emblématique, - des vacances mémorables, - des traditions chères à votre coeur, - des conseils qui restent pour la vie, - et bien plus encore ! A compléter, dessiner et remplir à deux, ce livre sera un cadeau précieux et émouvant pour célébrer ce lien unique entre une maman et son enfant... tout en laissant de la place aux incroyables aventures à venir !

Par Alice Williams
Chez Marabout

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Auteur

Alice Williams

Editeur

Marabout

Genre

Vie de famille

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Ma chère maman que j'aime...

Alice Williams

Paru le 15/04/2026

128 pages

Marabout

9,90 €

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Scannez le code barre 9782501202183
9782501202183
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