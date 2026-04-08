Ma chère maman que j'aime...

Ce carnet est un concentré d'amour, de confidences, de souvenirs partagés, de petites habitudes qui n'appartiennent qu'à vous deux, et de grands éclats de rire qui reviennent sans prévenir. Au fil des pages, rappelez-vous... - un fou rire inoubliable, - une chanson qui vous rapproche, - un plat emblématique, - des vacances mémorables, - des traditions chères à votre coeur, - des conseils qui restent pour la vie, - et bien plus encore ! A compléter, dessiner et remplir à deux, ce livre sera un cadeau précieux et émouvant pour célébrer ce lien unique entre une maman et son enfant... tout en laissant de la place aux incroyables aventures à venir !