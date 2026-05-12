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#Roman francophone

Constellations des ruines

Watson Charles

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Dans "Constellations des ruines", Watson Charles déploie une poésie d'une intensité rare, traversée par les éclats du monde, ses désastres et ses survivances. De Rome à Port-au-Prince, les ruines deviennent des constellations intérieures, où les voix anciennes dialoguent avec les blessures contemporaines. Porté par une langue ample et incantatoire, le recueil fait surgir un chant debout au coeur de la nuit, qui, entre mémoire, révolte et prophétie, reconstruit par la parole ce que l'histoire détruit — un chant de dignité, d'errance et d'espérance.

Par Watson Charles
Chez Aethalidès

|

Auteur

Watson Charles

Editeur

Aethalidès

Genre

Poésie

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Constellations des ruines

Watson Charles

Paru le 12/05/2026

57 pages

Aethalidès

15,00 €

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Scannez le code barre 9782491517717
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