Dans "Constellations des ruines", Watson Charles déploie une poésie d'une intensité rare, traversée par les éclats du monde, ses désastres et ses survivances. De Rome à Port-au-Prince, les ruines deviennent des constellations intérieures, où les voix anciennes dialoguent avec les blessures contemporaines. Porté par une langue ample et incantatoire, le recueil fait surgir un chant debout au coeur de la nuit, qui, entre mémoire, révolte et prophétie, reconstruit par la parole ce que l'histoire détruit — un chant de dignité, d'errance et d'espérance.