J’ai testé pour vous : l’échec entrepreneurial

Les erreurs dont personne ne parle L'entrepreneuriat, ce n'est pas Instagram. Derrière les success stories lissées, les posts LinkedIn triomphants et les interviews bien huilées... il y a la vraie vie. Les doutes. Les erreurs. Les chutes. Et surtout, ce que personne n'ose raconter. Avec humour, franchise et une sincérité rare, Justine Abécassis ouvre grand les coulisses de l'aventure entrepreneuriale. Elle analyse chaque faux pas avec une précision chirurgicale et en tire des enseignements concrets, immédiatement applicables. Dans ce livre, vous trouverez : - Des récits authentiques qui brisent les mythes de l'entrepreneuriat parfait - Des conseils pratiques et des exercices poussés à la fin de chaque chapitre - Les témoignages exclusifs d'autres entrepreneurs qui livrent leurs leçons avec une honnêteté désarmante - Une véritable mine d'or pour simplifier votre quotidien d'entrepreneur Ils en parlent : "Loin des success stories lissées, ce livre décortique les coulisses de manière authentique pour aider à construire une trajectoire plus alignée et durable". - Plantés, le podcast sur l'échec entrepreneurial "On a l'impression de prendre un café avec une copine entrepreneure ! " - Mathilde Lefrançois, entrepreneure "Ce livre met des mots justes sur ce que vivent les entrepreneurs après la chute, et ouvre des chemins concrets pour rebondir humainement et professionnellement". - 60 000 Rebonds Que vous soyez entrepreneur débutant, chevronné, ou en pleine traversée du désert, ce livre est celui qu'on aurait aimé lire avant de se lancer. Offrez-vous la lucidité.