Histoire singulière de Bogs l'horloger

Ecrite à quatre mains par Clemens Brentano et Joseph Görres, éminents représentants du romantisme de Heidelberg, cette histoire complexe aussi merveilleuse que singulière relate de la manière la plus débridée qui soit les fantasmagories produites chez l'horloger BOGS par un concert de musique, ayant notifié par la suite une expertise médicale sur l'état de son cerveau. Jamais le romantisme allemand n'avait inventé de telles oniriques hallucinations et persiflé avec autant de vigueur le philistinisme bourgeois.