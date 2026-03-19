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Histoire singulière de Bogs l'horloger

PU Blaise Pascal

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Ecrite à quatre mains par Clemens Brentano et Joseph Görres, éminents représentants du romantisme de Heidelberg, cette histoire complexe aussi merveilleuse que singulière relate de la manière la plus débridée qui soit les fantasmagories produites chez l'horloger BOGS par un concert de musique, ayant notifié par la suite une expertise médicale sur l'état de son cerveau. Jamais le romantisme allemand n'avait inventé de telles oniriques hallucinations et persiflé avec autant de vigueur le philistinisme bourgeois.

Par PU Blaise Pascal
Chez Presses Universitaires Blaise-Pascal

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Auteur

PU Blaise Pascal

Editeur

Presses Universitaires Blaise-Pascal

Genre

Littérature française

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Histoire singulière de Bogs l'horloger

PU Blaise Pascal

Paru le 19/03/2026

208 pages

Presses Universitaires Blaise-Pascal

12,00 €

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Scannez le code barre 9782383773719
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