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Le leadership narratif

Bosq-bousquet Vincent

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Et si vos équipes n'attendaient plus un plan, mais une histoire ? Dans un monde saturé de KPIs, de roadmaps et d'OKR, la rigueur d'une stratégie ne suffit plus. Face à l'incertitude, vos collaborateurs ne cherchent pas de meilleures directives. Ils cherchent un cap qui a du sens. Une aventure à vivre, pas seulement des tâches à exécuter. Dans cet ouvrage, Vincent Bosq-Bousquet vous ouvre les portes du Leadership Narratif - l'art, longtemps réservé aux grands dirigeants, de fédérer par le récit. Oubliez les grandes théories abstraites. Pensez ce livre comme votre salle d'entraînement personnelle. Au fil d'exercices pratiques et d'exemples concrets, vous allez apprendre à : - Faire tomber l'armure du leader "tout-rationnel" qui n'inspire plus personne - Trouver les mots justes pour créer une connexion véritable avec vos équipes - Transformer votre vision en élan collectif irrésistible - Alléger le poids de la direction en fédérant naturellement autour d'un récit authentique Dès la dernière page tournée, vous aurez déjà changé de posture. Vous ne donnerez plus des ordres : vous embarquerez. "Ce livre ne vous dicte pas comment parler. Il vous apprend à faire vibrer vos idées pour donner à vos coéquipiers l'envie de s'engager à vos côtés". Un livre essentiel pour les dirigeants, managers, chefs de projet, fondateurs - tous ceux qui savent que la vraie puissance ne vient pas du plan, mais de l'histoire qu'on raconte autour. Devenez le leader que vos équipes suivront.

Par Bosq-bousquet Vincent
Chez Prochain Chapitre

|

Auteur

Bosq-bousquet Vincent

Editeur

Prochain Chapitre

Genre

Management

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Le leadership narratif

Bosq-bousquet Vincent

Paru le 12/05/2026

180 pages

Prochain Chapitre

22,90 €

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